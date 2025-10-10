La primavera llegó con todo su esplendor a Cochabamba. Árboles y flores se adueñan del paisaje urbano, llenando de color y vida cada rincón de la llajta. En esta época del año, los jacarandás se convierten en los grandes protagonistas, su espectacular floración morada cubre calles, avenidas y parques con un manto lila que cautiva a los transeúntes.

“Los jacarandás, tanto el lila como el blanco, son un espectáculo. El blanco es un poco más raro de encontrar”, explicó Elvis Gutiérrez, director de Medio Ambiente de la Alcaldía.

Aunque los jacarandás lilas abundan en toda la ciudad, también existen ejemplares de flores blancas, como el que embellece la calle Sucre, frente a la Facultad de Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). “Es una especie que fue introducida hace años, pero se ha adaptado muy bien al clima cochabambino. Incluso se pueden apreciar en zonas como San Pedro o el Cristo de la Concordia”, agregó Gutiérrez.

Jacarandás y tajibos pintan de color la llajta: la primavera florece en Cochabamba. Foto: Red Uno

Pero no son los únicos que aportan belleza a la temporada. Los tajibos también florecen en distintos puntos de la ciudad. En la avenida 25 de Mayo y Heroínas destaca un tajibo blanco plantado bajo el programa Rompiendo Aceras, una iniciativa que busca recuperar espacios verdes y generar sombra en el centro urbano.

“Antes la gente no tenía sombra donde pararse, menos aún en época de lluvia. Ahora, con esta ola de calor, estos árboles no solo dan sombra, sino también color. Además, sus flores benefician a las abejas, ya que casi todos los árboles que plantamos —tajibos, flores de Júpiter, jacarandás, cepillos— son especies florales de porte medio”, explicó Gutiérrez.

Así, Cochabamba vive una primavera intensa y colorida, en la que la naturaleza se convierte en la mejor decoración para la “ciudad jardín de Bolivia”.

