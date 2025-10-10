TEMAS DE HOY:
¡Con cuchillo en mano! Estudiantes se salvaron de ser asaltados en Los Lotes

Dos jóvenes fueron víctimas de un intento de robo con arma blanca mientras salían del colegio.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/10/2025 21:17

Imagen de cámara de seguridad
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La ola de inseguridad continúa afectando a los vecinos de Santa Cruz, esta vez en la zona de Los Lotes, donde dos estudiantes fueron víctimas de un intento de asalto cuando salían de su colegio.

El hecho ocurrió la noche del miércoles en el barrio Nuevo Palmar. Según se observa en las imágenes captadas por cámaras de seguridad, los adolescentes fueron interceptados por dos delincuentes que circulaban a bordo de una motocicleta.

Los antisociales intentaron amedrentarlos con un cuchillo de gran tamaño para robarles sus pertenencias.

Afortunadamente, los estudiantes lograron percatarse a tiempo del peligro y comenzaron a correr para ponerse a salvo. 

Vecinos de la zona expresaron su preocupación por el aumento de la delincuencia y exigieron mayor presencia policial.

