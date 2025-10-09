Educación retoma el ‘Plan Mochila Segura’ para prevenir la violencia en colegios de Santa Cruz

La Dirección Departamental de Educación (DDE) anunció este jueves 9 de octubre que retomará el ‘Plan Mochila Segura’ en los colegios del departamento de Santa Cruz, con el objetivo de prevenir y controlar los casos de violencia en el ámbito escolar. La medida entrará en vigor a partir del próximo lunes,13 de octubre.

Según la DDE, en lo que va del año se han registrado más de 100 casos de violencia en colegios de Santa Cruz, un incremento que ha generado preocupación entre docentes, padres y autoridades.

El director departamental de educación, Nelson Alcocer, resaltó que se implementará el programa ‘Mochila Segura’ para trabajar de manera conjunta con las instituciones educativas y con padres, madres o tutores, desarrollando programas de prevención enfocados en la seguridad y el bienestar de los estudiantes.

El ‘Plan Mochila Segura’ consiste en inspecciones periódicas de las pertenencias de los estudiantes al ingreso a los colegios, con la finalidad de detectar armas, drogas u otros objetos que puedan representar un riesgo para la comunidad educativa. Además, se complementará con campañas de concienciación y actividades de prevención.

