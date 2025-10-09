Cochabamba celebrará el Día de la Mujer con una carrera en tacones

Este domingo, a partir de las 9:00 de la mañana, el Circuito Bolivia será escenario de una competencia única: la “Carrera 7K en homenaje al Día de la Mujer Boliviana”, una actividad que busca destacar la fortaleza y elegancia femenina a través del deporte.

La iniciativa rendirá tributo a Adela Zamudio, poetisa y defensora de los derechos humanos, con una propuesta diferente y colorida. Las participantes recorrerán siete kilómetros, y en los últimos 300 metros deberán cambiarse los zapatos deportivos por tacones, demostrando equilibrio, resistencia y, sobre todo, actitud.

“Queremos homenajear a nuestra insigne Adela Zamudio con un evento totalmente innovador. Mujeres desde los 14 hasta más de 50 años correrán siete kilómetros y, al final, se pondrán sus tacones para completar la meta. Invitamos a toda la población cochabambina a acercarse a las puertas del Fexco para disfrutar de este interesante evento deportivo”, explicó Jhenny Rivero, secretaria de Desarrollo Humano.

Rivero añadió que las participantes pueden traer sus tacones y vestidos de luces, ya que la carrera no solo busca promover la actividad física, sino también resaltar el espíritu y el glamour de las mujeres bolivianas.

La “Carrera en Tacones” promete ser una jornada llena de energía, color y celebración, donde el deporte y la feminidad correrán de la mano.

