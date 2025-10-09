La escasez de diésel ha provocado una fuerte reducción en la operación del transporte público urbano. Según informó el dirigente del sector, Segundo Ricaldi, actualmente solo un 40% de los micros están circulando en la ciudad debido a la falta de combustible.

"Estamos viviendo una situación crítica. Las colas en los surtidores son inmensas, de kilómetros, y los choferes pasan días esperando para cargar diésel", denunció Ricaldi en el programa El Mañanero.

Además, cuestionó al Ministro de Hidrocarburos por sus recientes declaraciones: “A mí me extraña que haya dicho que no va a garantizar el combustible. Por eso le llamo la atención a las autoridades: deben tener mucho cuidado con lo que dicen, porque han conmocionado a la población”.

En los surtidores se observan largas filas no solo de micros, sino también de vehículos particulares, lo que ha provocado una mayor congestión y preocupación en la ciudadanía. “Nosotros vivimos del día a día, y si los micros están parados, no hay ingreso”, lamentó Ricaldi.

Desde el sector estiman que, si no se regulariza el suministro en los próximos días, la situación podría empeorar aún más. Se calcula que la normalización total podría demorar hasta dos semanas, siempre y cuando se tomen medidas urgentes para garantizar el ingreso y distribución del combustible.

