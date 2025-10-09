TEMAS DE HOY:
Nacionales

¡Atención conductores! Desde este jueves puede adquirir en línea el SOAT 2026

La venta presencial del SOAT 2026 se iniciará el 1 de noviembre de 2025 con puntos fijos y paulatinamente con brigadas móviles en todo el país, junto con las 16 sucursales de Univida. 

Hans Franco

09/10/2025 12:43

La Paz

La empresa de Seguros y Reaseguros UNIVIDA S.A. informo que a partir de este jueves está disponible el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) 2026, que podrá ser adquirido de manera digital a través de las plataformas oficiales de UNIVIDA, de entidades financieras y otros comercios digitales habilitados para la venta SOAT, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de millones de ciudadanos bolivianos ante cualquier accidente de tránsito.

El Gerente General de UNIVIDA S.A., Larry Omar Fernández Palma, explicó que la habilitación del SOAT 2026 responde a la necesidad de fortalecer la cultura de prevención y protección en el país.

“El SOAT tiene como principal función garantizar el derecho a la vida y la salud de las familias bolivianas. Contar con una cobertura vigente es una manera de brindar tranquilidad a nuestros seres queridos y de anticiparnos a cualquier eventualidad que pudiera surgir en las carreteras de nuestro país”, afirmó la autoridad.

Asimismo, informó que la venta presencial del SOAT 2026 se iniciará el 1 de noviembre de 2025 con puntos fijos y paulatinamente con brigadas móviles en todo el país, junto con las 16 sucursales de UNIVIDA S.A. distribuidas en el territorio nacional.

La atención estará disponible en los puntos fijos, oficinas y canales habilitados en los nueve departamentos de Bolivia. Destacó, además, que quienes adquieran su póliza a través de los canales digitales podrán beneficiarse con un ahorro del 2%, reflejo del compromiso de la empresa con la innovación tecnológica y la facilidad de acceso para todos los usuarios.

Los precios del seguro se mantendrán de acuerdo con la tabla vigente y las coberturas continuarán siendo de hasta Bs 24.000 por persona en atención médica y Bs 22.000 en caso de fallecimiento.

 

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

