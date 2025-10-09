TEMAS DE HOY:
Rodrigo Paz ofrece a emprendedores crédito barato y menos impuestos

Ante medios de Sucre, explicó los alcances de su propuesta de capitalismo para todos.

Jhovana Cahuasa

09/10/2025 7:06

Foto: PDC
Bolivia

El candidato del PDC, Rodrigo Paz, ofreció a los emprendedores facilidades para desarrollar sus negocios. En el marco de su propuesta “capitalismo para todos”, anunció que, en su gobierno, habrá crédito barato, menos impuestos y la eliminación de aranceles que limitan la innovación tecnológica, además de acabar con instituciones como “la aduana corrupta”.

En conferencia de prensa en Sucre, una de las escalas de la gira que realiza por diferentes puntos del país, Paz aseguró que, si llega a la presidencia el 8 de noviembre, no endeudará más al país. Cuestionó a quienes pretenden gestionar más de 12 mil millones de dólares de deuda, lo que —dijo— representa cargar más de 1.500 dólares sobre las espaldas de cada boliviano.

Sobre las características de lo que podría ser su gestión, adelantó que, más allá de las ideologías —“que no dan de comer”—, lo que importa es la eficiencia, la utilidad y el beneficio que se pueda generar para la gente.

Por último, el ganador de la primera vuelta electoral confirmó que, si el voto popular le da la oportunidad de servir al país, a partir del 8 de noviembre garantizará el abastecimiento de combustibles y el fin de las colas para la gasolina y el diésel en todo el territorio nacional.

