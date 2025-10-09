Lo que debía ser una noche de música y alegría terminó en momentos de terror cuando se registraron disparos durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, en Perú.

El grupo tuvo que interrumpir su show en medio del caos y la desesperación de cientos de asistentes que buscaban resguardarse tras escuchar los estruendos.

Según testigos, todo iba con normalidad hasta que se escucharon sonidos fuertes que parecían disparos. En los videos compartidos en redes sociales, se ve a los asistentes correr y tirarse al suelo. Algunos músicos también buscaron refugio en el escenario al escuchar los ruidos.

Hasta ahora no se ha confirmado si hay personas heridas, pero algunos presentes aseguran que vieron a alguien caer cerca del área técnica. La Policía ya está investigando lo ocurrido para conocer más detalles y encontrar a los responsables.

