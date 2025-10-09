TEMAS DE HOY:
niño sustrajo 2 kilos de mercurio Adulto mayor dopado Menor abusada por su padre

25ºC Santa Cruz de la Sierra

5ºC La Paz

17ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacionales

¡Terror en pleno concierto! Disparos interrumpen show de 'Agua Marina' en Perú

Algunos asistentes reportaron que habría una persona herida, aunque la información aún no ha sido confirmada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

09/10/2025 0:21

Perú

Escuchar esta nota

Lo que debía ser una noche de música y alegría terminó en momentos de terror cuando se registraron disparos durante el concierto de Agua Marina en el Círculo Militar de Chorrillos, en Perú.

El grupo tuvo que interrumpir su show en medio del caos y la desesperación de cientos de asistentes que buscaban resguardarse tras escuchar los estruendos.

Según testigos, todo iba con normalidad hasta que se escucharon sonidos fuertes que parecían disparos. En los videos compartidos en redes sociales, se ve a los asistentes correr y tirarse al suelo. Algunos músicos también buscaron refugio en el escenario al escuchar los ruidos.

Hasta ahora no se ha confirmado si hay personas heridas, pero algunos presentes aseguran que vieron a alguien caer cerca del área técnica. La Policía ya está investigando lo ocurrido para conocer más detalles y encontrar a los responsables.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

05:55

Identificación de red

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD