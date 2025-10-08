TEMAS DE HOY:
AMENAZA Agresión accidente vehicular

28ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Venta de camisetas en honor a Diogo Jota financiará programas de fútbol base

La Fundación del Liverpool logró recaudar una suma económica importante con la venta de la camiseta con el nombre del jugador fallecido, y lo destinará a crear proyectos de fútbol.

EFE

08/10/2025 12:47

Diogo Jota, exjugador del Liverpool. Foto: Internet.
Inglaterra.

Escuchar esta nota

La Fundación del Liverpool ha recaudado 226 000 libras (260 000 euros) procedente de los aficionados en honor a Diogo Jota y su hermano André Silva, que fallecieron en julio en un accidente de tráfico en Zamora (España).

Este dinero en su totalidad procede de los aficionados que han impreso el número y nombre de Jota en sus camisetas y que han comprado las camisetas que homenajean al futbolista.

La Fundación del club inglés destinará el dinero a crear programas de fútbol base en nombre de Jota y su hermano. El Liverpool se ha comprometido a compartir más detalles sobre esta iniciativa en el futuro.

Además, el club creará otros homenajes permanentes, mientras que las miles de ofrendas florales que se han dejado en Anfield en estos meses serán recicladas y se utilizarán como decoración en el propio estadio y en los centros de entrenamientos del club en la ciudad.

El plan del Liverpool es erigir una escultura permanente en los alrededores de Anfield que sirva como lugar de reunión para homenajear a Jota, que disputó 182 partidos y marcó 65 goles con los 'Reds', además de ganar una Premier League, una FA Cup y una Copa de la Liga.

Hasta que se cree esta estatua, existe una zona temporal en el estadio donde los visitantes pueden mostrar sus respetos a los hermanos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD