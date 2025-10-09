Cámaras de seguridad captan impactantes imágenes de agresión de un sujeto a su esposa e hijastra

Un video de vigilancia de una residencia privada, fechado el 5 de octubre de 2025, reveló un caso alarmante de violencia doméstica, mostrando a un hombre agrediendo físicamente a su esposa y a su hijastra.

Las cámaras, ubicadas en la sala de estar de una vivienda moderna, captaron la escalada de la violencia en menos de dos minutos. Inicialmente, el video muestra a varias personas —un joven, una mujer, una menor y el agresor— en una atmósfera aparentemente tensa, según publica el portal Astualidad Viral.

El momento de la confrontación más violenta comienza cuando el hombre se acerca a la mujer, que estaba sentada en un sofá. El hombre realiza una violenta embestida, empujándola contra la pared y luego lanzándola al suelo con fuerza, donde ella queda tendida.

La hijastra del agresor intenta desesperadamente intervenir, gritando y forcejeando con el hombre. El agresor se dirige a la joven que interviene, la sujeta con violencia y la empuja, haciéndola caer sobre el piso de la sala. Las imágenes, crudas y explícitas, muestran la vulnerabilidad de las víctimas y la brutalidad del ataque dentro de lo que debería ser un espacio seguro. El material ha generado una fuerte reacción, poniendo de relieve la persistente problemática de la violencia intrafamiliar.

Atención imágenes sensibles

Mira la programación en Red Uno Play