Disputa por territorio entre narcos bolivianos y peruanos es la nueva hipótesis del triple crimen

Dentro del proceso de investigación por el triple crimen narco, la madre de una de las víctimas, reveló datos cruciales acerca de las probables causas del violento asesinato.

Sabrina Mara del Castillo, madre de Morena Verdi, señaló que Agostina —hermana de Lara— sería quien regenteaba a las chicas involucradas en el caso y tendría responsabilidad en situaciones de abuso sexual infantil.

En su declaración, señaló que las jóvenes, se encontraban en medio de una guerra entre bandas bolivianas y peruanas por el control territorial para la venta de drogas en la Matanza, Argentina, según publicó el medio local A24.

“Sabrina describió un contexto de bandas enfrentadas en el territorio: los bolivianos del 19 habrían sido desplazados por un grupo de origen peruano en los monoblocks de Ciudad Evita, La Matanza. En esa disputa, cree que su hija y las otras dos jóvenes quedaron atrapadas”, dice la publicación del medio argentino.

También señaló que, “alguien cercano a las chicas vio algo que no debía ver y se lo contó a Lara. Todo empezó porque Lara supo algo que no debía. Se lo contó a un novio o a un ex, y a partir de ahí todo se complicó”, reveló la mujer ante la fiscalía.

Por otra parte, indicó que las familias de las víctimas supieron que Lara, Brenda Del Castillo y Morena Verdi asistirían a una fiesta por la que recibirían 300 dólares cada una.

Aunque se había denunciado la desaparición de su hija, señaló que la policía no quiso tomar su denuncia al considerar la desaparición como una simple ausencia tras una salida nocturna. Sin embargo, ahora también pidió custodia policial por amenazas hacia otra de sus hijas.

Cinco días más tarde, el miércoles 24, la policía halló los cuerpos enterrados en un pozo en el patio de una casa del barrio Villa Vatteone. Las autopsias confirmaron que fueron torturadas, golpeadas y asesinadas con extrema violencia.

Mira la programación en Red Uno Play