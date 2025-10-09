Pasajero vegetariano muere tras atragantarse con comida con carne en pleno vuelo

Un pasajero de 85 años, identificado como Asoka Jayaweera, un cardiólogo del sur de California y vegetariano estricto, falleció en pleno vuelo tras atragantarse con una comida que contenía carne y que se le sirvió a pesar de haber solicitado una opción vegetariana.

El hijo de la víctima, Surya Jayaweera, presentó una demanda contra la aerolínea Qatar Airways por homicidio culposo, alegando que la tragedia se desencadenó cuando la tripulación le negó la comida especial previamente solicitada, indicándole que “comiera lo que no era carne” de una comida estándar que le entregaron en su lugar.

Negligencia a bordo y negativa de desvío

Asoka Jayaweera había reservado su viaje de Los Ángeles a Colombo (Sri Lanka) con escala en Doha, solicitando una comida vegetariana para el vuelo de 15.5 horas. Sin embargo, según la demanda, dos horas y media después del despegue, una azafata le informó que no quedaban comidas vegetarianas y le sirvió una opción regular con carne, instándolo a que seleccionara las partes sin ella, según informa RT.

"Al intentar 'comer lo que no era carne' de los alimentos que le habían proporcionado, Asoka Jayaweera empezó a atragantarse poco después”, afirma la denuncia. La tripulación intervino, y la saturación de oxígeno del pasajero se desplomó peligrosamente por debajo del 70%.

El hijo de la víctima sostiene que, a pesar de que la aeronave sobrevolaba el espacio aéreo estadounidense (cerca de Wisconsin) en ese momento, el capitán se negó a realizar un aterrizaje de emergencia para buscar asistencia médica. La tripulación habría justificado la negativa alegando que estaban sobre el Círculo Polar Ártico y a punto de cruzar el Océano Ártico, detalla The Independent.

Final fatal en el destino

A pesar de la administración de oxígeno, la condición de Jayaweera no mejoró. Perdió el conocimiento aproximadamente a las 07:30 (hora universal), y no fue sino hasta las 11:00 (hora universal) que el avión aterrizó de emergencia en Edimburgo, Escocia.

Para ese momento, Asoka Jayaweera llevaba inconsciente unas tres horas y media. Fue trasladado a un hospital, donde lamentablemente fue declarado muerto el 3 de agosto de 2023, debido a una neumonía por aspiración, una infección pulmonar causada por la inhalación accidental de alimentos.

La demanda alega negligencia y homicidio culposo contra Qatar Airways, solicitando una indemnización que superaría el límite establecido por el Convenio de Montreal para reclamaciones por muerte a bordo.

Este no es el primer incidente reportado con restricciones dietéticas en Qatar Airways. El año pasado, la estrella de reality británica Jack Fowler denunció que estuvo a punto de morir en un vuelo de la aerolínea debido a una grave alergia a los frutos secos, tras haber recibido una comida que los contenía.

Hasta el momento, Qatar Airways no ha respondido a las solicitudes de comentarios sobre la demanda.

