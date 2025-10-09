TEMAS DE HOY:
Menor abusada por su padre feminicidio en Punata Montero

25ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

¿Tienes dudas sobre el balotaje? El TSE habilita una línea gratuita con atención en idiomas originarios

El centro de llamadas se activa en cada proceso electoral como una alternativa para quienes no están familiarizados con el uso de plataformas digitales.

Milen Saavedra

08/10/2025 21:05

Ciudadanos en las elecciones del 17 de agosto. FOTO/Daniel MIRANDA @APGNoticiasBo
Bolivia

Escuchar esta nota

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la línea gratuita 800-10-1771 para atender consultas ciudadanas relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 19 de octubre en zonas urbanas y rurales.

Los operadores, que fueron formados a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), brindan información en español, aymara y quechua, con el fin de garantizar una atención inclusiva y accesible para toda la población, según cita un reporte de Fuente Directa.

El servicio de call-center estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el 24 de octubre, y contará con 30 operadores capacitados para responder inquietudes de la ciudadanía sobre temas electorales. El centro de llamadas se activa en cada proceso electoral como una alternativa para quienes no están familiarizados con el uso de plataformas digitales.

En esta ocasión, además, se incorporó por primera vez la atención en idiomas originarios, lo que representa un avance significativo y una innovación para este proceso electoral, reporta ABI.

El 19 de octubre, más de 7,9 millones de electores acudirán a las urnas en Bolivia y en 22 países del mundo para participar del primer balotaje de la historia del país entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre).

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:30

Chelsea vs. psg

23:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD