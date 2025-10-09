¿Tienes dudas sobre el balotaje? El TSE habilita una línea gratuita con atención en idiomas originarios

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó la línea gratuita 800-10-1771 para atender consultas ciudadanas relacionadas con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 19 de octubre en zonas urbanas y rurales.

Los operadores, que fueron formados a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), brindan información en español, aymara y quechua, con el fin de garantizar una atención inclusiva y accesible para toda la población, según cita un reporte de Fuente Directa.

El servicio de call-center estará disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el 24 de octubre, y contará con 30 operadores capacitados para responder inquietudes de la ciudadanía sobre temas electorales. El centro de llamadas se activa en cada proceso electoral como una alternativa para quienes no están familiarizados con el uso de plataformas digitales.

En esta ocasión, además, se incorporó por primera vez la atención en idiomas originarios, lo que representa un avance significativo y una innovación para este proceso electoral, reporta ABI.

El 19 de octubre, más de 7,9 millones de electores acudirán a las urnas en Bolivia y en 22 países del mundo para participar del primer balotaje de la historia del país entre Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre).

Mira la programación en Red Uno Play