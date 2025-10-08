TEMAS DE HOY:
Nacionales

“Tome precauciones”: Senamhi activa alerta por riesgo de desborde de ríos en tres departamentos

La advertencia rige hasta el 10 de octubre. Autoridades instan a poblaciones cercanas a ríos a mantenerse atentas. 

Naira Menacho

08/10/2025 18:35

Foto: ABI.
Bolivia

Desde el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informaron que se activó la alerta naranja por el riesgo de desborde en más de 30 ríos ubicados en los departamentos de Potosí, Cochabamba y La Paz.

La alerta naranja, que se mantiene hasta el 10 de octubre, fue emitida por ascensos repentinos de nivel, con posibles desbordes en las cuencas de los ríos Beni, Chapare, Caine, Suches, Kheka Jahuira y Catari”.

Estos son los departamentos afectados:

Potosí: la alerta está vigente por posibles desbordes de los ríos Chayanta y San Pedro, por lo que se pide precaución a los poblados de San Pedro de Buena Vista, Toro, Llallagua y comunidades cercanas.

Cochabamba: Se prevén desbordes en los ríos Chapare, Paracaya, Caine, Sichez, Arque, Tapacarí y afluentes secundarios que afectarán a las poblaciones de Villa Tunari, Colomi, Locotal, Chocolatal, Paractí, Punata, Tiraque, Capinota, Tiraque, San Benito, Tolata, Cliza, Arbieto, Sacabamba, Anzaldo, Arque y poblados cercanos.

La Paz: Existe el riesgo de crecida de los ríos Tipuani, Mapiri, Consata, Charazani, Atén, Ichara, Khatu, Miguillas, Luribay, Sahapaqui, Tamampaya, Solacama, Unduavi, Chulumani, Taquesi, Boopi, Zongo, Coroico y Yara.

Ante ese riesgo, los poblados de Puente Cangallí, Tipuani, Chima, Bartolo, Guanay, Angosto Quercano, Mapiri, Ayata, Chuma, Quiabaya, Aucapata, Charazani, Curva, Apolo, Pongo B2, Quime, Inquisivi, Luribay, Sahapaqui, Chulumani, La Asunta, Zongo, Cahua, Apana, Fariñas, Coroico, Caranavi, Santa Rita de Buenos Aires y comunidades cercanas deben tomar recaudos.

En el altiplano paceño se prevé posible nieve y granizo en las cuencas de los ríos Kheka Jahuira, Catari, Negro, Seco y Suches, con el riesgo de desbordes, que podrían afectar a los poblados de Achacachi, Chua Cocani, Huatajata, Puerto Pérez, Pucarani, Chojña Collo, Escoma, Ulla y comunidades cercanas, desde cabecera de cuenca hacia aguas abajo.

Con información de ABI

 

