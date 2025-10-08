En una conferencia conjunta del ministro de Educación, Omar Veliz y de la ministra de Salud, María Renée Castro, anunciaron que se suspendió el requisito de presentar el carnet de vacuna contra el sarampión, para el cobro del bono Juancito Pinto, con el compromiso de que los padres de familia concluyan con el esquema de vacunación de sus hijos.

El ministro de Educación lamentó que la exigencia de este requisito se haya politizado por lo que se tomó la decisión de suspenderlo: “El requisito de carnet de vacuna vamos a retirar y estamos dando cumplimiento a lo que es el carnet del tutor o padre de familia (para el cobro del bono)”, dijo Veliz.

Por su parte la ministra de salud, dijo que en reunión con representantes de familia se acordó que se suspende el requisito del carnet de vacuna, para el cobro del bono Juancito Pinto, con el compromiso de que los estudiantes tengan el esquema de vacunación completo hasta la conclusión de la gestión escolar 2025.

La ministra recuerda que Bolivia tiene 2.144 casos sospechosos de Sarampión, de los cuales se han confirmado 385, por lo que pide a los padres de familia acudir a los centros de vacunación.

Mira la programación en Red Uno Play