“No permitiremos que se suspenda el balotaje”: vocal del TSE convoca a instituciones a defender el voto

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, dijo que el Órgano Electoral se compromete a defender la voluntad popular y asegurar que el día 19 de octubre se elegirá al presidente y vicepresidente, por lo que pide a instituciones a defender el voto popular ante afrentas a la democracia por parte de algunos senadores.

“El Órgano Electoral, rechaza cualquier intento de dañar el proceso electoral y de dañar la democracia, no va permitir en realidad que algún actor político pretenda suspender el proceso electoral (…) Pedimos en realidad a todas las instituciones estar alertas, comités cívicos también los llamamos a defender el voto popular y estar atentos a esta afrenta a la democracia”, dijo Ávila en conferencia de prensa.

El vocal cuestionó que un senador presentó un proyecto de ley mintiendo a la población, acusándolos de no haber convocado a las elecciones judiciales “No le mienta a la población boliviana, quienes deben convocar a la elección judicial es la propia Asamblea, ¿Por qué no llaman a sesiones para convocar a este proceso judicial? Por lo menos cierren esa legislatura defendiendo la voluntad del pueblo”.

El vocal dijo que el TSE esta preocupado por esas acciones, pero de todas formas continúan trabajando para garantizar la realización de las elecciones el domingo 19 de octubre. En ese marco, destaca que más de 27 mil policías coadyuvarán en la realización de los comicios y la cadena de custodia del material electoral.

Advirtió que “a cualquier ciudadano que pretenda obstaculizar el proceso electoral, no nos va a temblar la mano para denunciarlo ante las instancias competentes”.

Finalmente, dijo que la Sala Plena del TSE evaluará la propuesta del presidente Luis Arce de convocar a una nueva cumbre para garantizar la segunda vuelta electoral.

