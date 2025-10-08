¡De terror! Elefante furioso vuelca una canoa de safari e intenta aplastar a una turista en Botsuana

Nuevas y aterradoras imágenes han salido a la luz mostrando el momento exacto en que un elefante enfurecido embiste una canoa de safari, la vuelca y luego parece intentar aplastar hasta la muerte a una de las turistas, todo mientras los pasajeros a bordo filmaban el ataque.

El incidente, ocurrido el pasado 22 de septiembre en el Delta del Okavango, Botsuana, dejó a los aterrorizados vacacionistas luchando por sus vidas en las peligrosas aguas infestadas de cocodrilos, según publica Daily Mail.

El grupo de turistas, compuesto por una pareja estadounidense y otra británica, llevaba apenas 20 minutos de recorrido cuando uno de ellos, Larry Unrein, divisó al elefante cerca de la orilla. Segundos después, el animal comenzó a cargar repentinamente contra la embarcación.

Los intentos del guía turístico por alejar la canoa fueron inútiles. La gigantesca bestia embistió el bote con tal fuerza que lo volcó, arrojando a Larry y a los demás pasajeros al río.

En medio del caos, el animal pareció ensañarse con una de las turistas, usando su cabeza para empujarla bajo la superficie del agua.

"Era vida o muerte, e hice todo lo posible por grabar el encuentro. De alguna manera sobrevivimos, y el material es una locura", relató Larry Unrein, quien logró grabar el espeluznante suceso.

Milagrosa supervivencia en aguas peligrosas

Mientras los gritos de pánico resonaban en el delta, y otros pasajeros intentaban desesperadamente ahuyentar al elefante, Larry Unrein contó que se alejó aterrorizado.

Milagrosamente, el animal finalmente se retiró y regresó con su cría, momento que aprovecharon los mojados y conmocionados turistas para nadar a la orilla y ponerse a salvo.

Asombrosamente, y a pesar de la violencia del ataque, todos los involucrados escaparon del incidente sin heridas graves. Expertos en vida salvaje señalaron que el grupo tuvo una suerte increíble, ya que el riesgo no solo era morir aplastados, sino ser atacados por los cocodrilos que habitan el delta.

Informes iniciales apuntan a que el guía se había acercado demasiado al elefante y su cría, lo que provocó la agresiva respuesta del animal al sentirse amenazado.

