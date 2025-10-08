TEMAS DE HOY:
AMENAZA Agresión accidente vehicular

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Espacio empresarial

Monumental lanza promoción 2x1 en cuota inicial para sus centros de compras

Además de la promoción ofrece planes de pago a sola firma, únicamente con carnet de identidad, hasta en 5 años de plazo.

Silvia Sanchez

08/10/2025 12:01

Foto: Monumental
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

El Centro de Compras Monumental presenta una campaña única para emprendedores, comerciantes e inversionistas: la promoción 2x1 en cuota inicial.
Con esta oferta, por el pago de una cuota inicial desde 150 hasta 500 dólares, Monumental duplica automáticamente el monto, facilitando así el acceso a un espacio propio en sus proyectos comerciales.

Dos proyectos, dos oportunidades de inversión

  • Centro de Compras Monumental Este
    Ubicado en la Avenida Virgen de Cotoca, en plena zona comercial y de alto flujo, ofrece espacios diseñados para potenciar negocios con proyección. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal para quienes buscan cercanía con el crecimiento urbano y comercial del sector.
  • Centro de Compras Monumental Las Américas
    Situado en una esquina privilegiada sobre la Avenida Virgen de Luján, cuenta con precios altamente competitivos. Su entorno comercial en desarrollo lo hace atractivo tanto para quienes inician un negocio como para inversionistas que buscan rentabilidad en corto y mediano plazo.

Facilidad de acceso

Además de la promoción 2x1, Monumental ofrece planes de pago a sola firma, únicamente con carnet de identidad, hasta en 5 años de plazo. Una oportunidad accesible y sin complicaciones para quienes quieren asegurar un espacio en el mundo comercial.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 71658675 o visitar la página web: 👉 www.monumental.com.bo

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD