Monumental lanza promoción 2x1 en cuota inicial para sus centros de compras

08/10/2025 12:01
El Centro de Compras Monumental presenta una campaña única para emprendedores, comerciantes e inversionistas: la promoción 2x1 en cuota inicial.
Con esta oferta, por el pago de una cuota inicial desde 150 hasta 500 dólares, Monumental duplica automáticamente el monto, facilitando así el acceso a un espacio propio en sus proyectos comerciales.
Dos proyectos, dos oportunidades de inversión
Facilidad de acceso
Además de la promoción 2x1, Monumental ofrece planes de pago a sola firma, únicamente con carnet de identidad, hasta en 5 años de plazo. Una oportunidad accesible y sin complicaciones para quienes quieren asegurar un espacio en el mundo comercial.
Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 71658675 o visitar la página web: 👉 www.monumental.com.bo
