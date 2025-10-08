Monumental lanza promoción 2x1 en cuota inicial para sus centros de compras

El Centro de Compras Monumental presenta una campaña única para emprendedores, comerciantes e inversionistas: la promoción 2x1 en cuota inicial.

Con esta oferta, por el pago de una cuota inicial desde 150 hasta 500 dólares, Monumental duplica automáticamente el monto, facilitando así el acceso a un espacio propio en sus proyectos comerciales.

Dos proyectos, dos oportunidades de inversión

Centro de Compras Monumental Este

Ubicado en la Avenida Virgen de Cotoca , en plena zona comercial y de alto flujo, ofrece espacios diseñados para potenciar negocios con proyección. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal para quienes buscan cercanía con el crecimiento urbano y comercial del sector.

Ubicado en la , en plena zona comercial y de alto flujo, ofrece espacios diseñados para potenciar negocios con proyección. Su ubicación estratégica lo convierte en un punto ideal para quienes buscan cercanía con el crecimiento urbano y comercial del sector. Centro de Compras Monumental Las Américas

Situado en una esquina privilegiada sobre la Avenida Virgen de Luján, cuenta con precios altamente competitivos. Su entorno comercial en desarrollo lo hace atractivo tanto para quienes inician un negocio como para inversionistas que buscan rentabilidad en corto y mediano plazo.

Facilidad de acceso

Además de la promoción 2x1, Monumental ofrece planes de pago a sola firma, únicamente con carnet de identidad, hasta en 5 años de plazo. Una oportunidad accesible y sin complicaciones para quienes quieren asegurar un espacio en el mundo comercial.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al 71658675 o visitar la página web: 👉 www.monumental.com.bo

Mira la programación en Red Uno Play