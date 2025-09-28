Con más de 21 años de trayectoria y 25 proyectos activos en Santa Cruz, Celina Urbanizaciones inauguró su participación en Expocruz 2025, reafirmando su compromiso con el desarrollo urbano y con miles de familias bolivianas que sueñan con un terreno propio.

Durante más de dos décadas, la empresa se ha consolidado como un aliado confiable, ofreciendo urbanizaciones con ubicaciones estratégicas, cercanas a vías troncales y zonas de crecimiento de la ciudad. Además, cada proyecto cuenta con acceso a transporte público, servicios básicos garantizados y áreas verdes recreativas, diseñadas para mejorar la calidad de vida y generar comunidad.

Celina Urbanizaciones inaugura su participación en Expocruz 2025

Celina destaca que sus terrenos generan plusvalía desde el primer mes de compra, lo que los convierte en una inversión inteligente y segura. Solo en lo que va del año, ya se han entregado más de 2.000 terrenos, demostrando que el progreso no se detiene.

En el marco de la feria, la empresa presenta la campaña “JUNTOS+DESCUENTOS”, que invita a familias y amigos a comprar terrenos en conjunto, accediendo a mayores beneficios. Una propuesta que combina ventaja económica y la posibilidad de vivir cerca de los seres queridos.

Los visitantes de Expocruz podrán recorrer los stands de Celina en el Pabellón Bolivia (36 y 39) y en el Pabellón Santa Cruz (F1 y F2), donde encontrarán información sobre proyectos, planes de financiamiento y oportunidades de inversión.

Con miles de sueños cumplidos y una visión clara de crecimiento, Celina Urbanizaciones inaugura su presencia en Expocruz 2025 reafirmando su propósito: Transformar vidas y asegurar el patrimonio de las familias bolivianas.

Celina Urbanizaciones inaugura su participación en Expocruz 2025