En un acto protocolar que reunió a autoridades, empresarios y colaboradores, el Frigorífico BFC celebró la inauguración de sus nuevas oficinas en Bolivia, reafirmando su compromiso con el desarrollo económico y social del país.



El evento, conducido por la reconocida periodista Jimena Antelo, estuvo marcado por emotivos discursos y momentos de reconocimiento a quienes hicieron posible este proyecto.



Durante la ceremonia, el CEO de BFC, Paulo Martins Macedo, dio la bienvenida a los asistentes resaltando el crecimiento sostenido de la empresa en la región. Posteriormente, el presidente del Frigorífico BFC, Sr. Jair de Lima, compartió palabras de motivación y agradecimiento, subrayando la confianza que la compañía deposita en Bolivia.

Frigorífico BFC inaugura modernas oficinas en Bolivia como símbolo de crecimiento y compromiso con el país.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue la entrega de un presente artístico al presidente de BFC por parte del artista José Luis Handal, gesto que simbolizó la unión entre el arte y el desarrollo empresarial. Asimismo, la Gerente Financiera, Elva Martínez, agradeció a los arquitectos, empresas constructoras y aliados estratégicos que contribuyeron a hacer realidad este espacio.Como parte del acto, se presentó un video institucional que recordó los orígenes de BFC en 2018, en San Ignacio de Velasco, y destacó la relevancia de los nombres asignados a las salas de reuniones: Concepción, Santa Cruz y Gran Chiquitania, cada una con un profundo significado histórico y cultural.La velada concluyó con la foto oficial y la invitación al cóctel y show cooking de la reconocida chef Camila Lechín, quien deleitó a los presentes con sabores auténticamente bolivianos elaborados con carne de primera calidad de BFC.La organización del evento estuvo a cargo de Levent, empresa especializada en marketing y eventos estratégicos, garantizando una experiencia impecable para todos los invitados.Con esta inauguración, BFC refuerza su visión de convertirse en referente regional e internacional, apostando por la inversión, la innovación y el talento boliviano.

