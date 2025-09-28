Mundial Sub-20: Paraguay, al ritmo de González, derrota en el descuento a una luchadora Panamá

Paraguay consiguió este sábado una victoria agónica por 3-2 con un Enso González estelar, ante una Panamá bien plantada sobre el terreno de juego y que muy cerca estuvo de llevarse un punto de oro, en un partido de la primera jornada del grupo B del Mundial Sub-20 de Chile 2025 disputado en Valparaíso.



Martin Krug adelantó a la selección panameña, Maidana y González le dieron la vuelta para Paraguay, Herbert lo volvió a empatar y el delantero Tiago Caballero, con un gol en el minuto 4 del tiempo añadido en la segunda parte, le dio la victoria a la albirroja.



El encuentro comenzó con el tempranero gol de Panamá tras un córner en el que el delantero Gustavo Herrera remató algo mordido, el balón le cayó a Martin Krug (Levante UD) dentro del área, que disparó a bocajarro con la punta de la bota haciendo el primer gol, en el minuto 5.



Durante el resto de los primeros 45 minutos Paraguay llevó el peso del juego, dominando la posesión y contando con las mejores ocasiones con disparos de media distancia de su jugador estrella, Enso González.



Panamá por su parte se defendía con faltas y pérdidas de tiempo que hicieron que el colegiado español José María Sánchez tuviera que dar a los jugadores un toque de atención .



Cuando parecía que el encuentro se iba al descanso con victoria parcial para Panamá, otro defensor, Alexandro Maidana (Club Guaraní), conseguía el gol de la igualada paraguaya en el minuto 42.



Después de un córner botado por Enso González y repelido por la defensa, el balón vuelve al área en segunda jugada, donde Maidana, con un fuerte zurdazo que golpea en el larguero, consigue el merecido empate para Paraguay.



La segunda mitad transcurrió similar a la primera, algo trabada, con dominio de Paraguay pese a que Panamá parecía plantada sobre el terreno de juego con mayor valentía, adelantando sus líneas de presión.



En el minuto 62, tras una buena combinación paraguaya por banda izquierda, Maidana pone un centro tenso al interior del área que Enso González (Wolverhampton) remata de forma acrobática entrando desde segunda línea, con lo que puso la ventaja de Paraguay.



Cuando la albirroja parecía tener el partido controlado, el mediapunta Giovany Herbert (Athletico Paranaense) consiguió el gol del empate 2-2 en el minuto 76 tras una excelente combinación en la frontal del área con Herrera, que dejó solo al 10 panameño para que ejecutara a la perfección un disparo raso que batió al arquero Facundo Insfran.



Tras la igualdad, las fuerzas parecieron más parejas, incluso Panamá tuvo una gran ocasión en el 91 con un remate de cabeza de Kevin Walder, pero fue Paraguay quien se llevó el gato al agua en la jugada inmediatamente posterior.



El recién incorporado Tiago Caballero (Club Olimpia Asunción) bajó con el pecho el centro de Rodrigo Villalba y a la media vuelta remató cruzado para batir a Cecilio Burgess y darle la victoria a la Albirroja, que lo intentó más durante todo el partido.



En la segunda jornada del grupo B, el martes 30 de septiembre, Panamá se enfrentará con Ucrania y Paraguay con Corea del Sur.

