Se filtró la lista de votación para el Balón de Oro ¡Te sorprenderá la diferencia entre Dembélé y Yamal!

El pasado lunes 22 de septiembre se realizó la esperada edición 2025 del Balón de Oro, misma que es organizada por France Football, donde el gran ganador fue Ousmane Dembélé, delantero del Paris Saint Germain.

Según se dio a conocer, el futbolista y estrella del PSG, se consagró ganador con 1.380 puntos, superando por 321 unidades a Lamine Yamal, el joven deportista de 18 años, quien es la figura revelación del año, quedó en el segundo lugar con 1.059 puntos.

La votación para definir a los ganadore, se realiza entre 100 periodistas de los 100 países mejor posicionados en el ranking FIFA. Cada uno emitió un top 10 de jugadores. Y según se conoce, los puntos se repartieron de la siguiente manera: 15 para el primer lugar, 12 para el segundo, 10 para el tercero, 8 para el cuarto, 7 para el quinto, 5 para el sexto, 4 para el séptimo, 3 para el octavo, 2 para el noveno y 1 para el décimo.

Dembélé obtuvo el primer lugar apoyado por 73 de los 100 votantes, mientras que Yamal recibió la máxima puntuación de 11 jurados.

Esta es la lista de puntos:

1. Ousmane Dembélé (Francia, PSG), 1.380 puntos

2. Lamine Yamal (España, Barcelona), 1.059 puntos.

3. Vitinha (Portugal, PSG), 703 puntos.

4. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool), 657 puntos.

5. Raphinha (Brasil, Barcelona), 620 puntos.

6. Achraf Hakimi (Marruecos, PSG), 484 puntos.

7. Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid), 378 puntos.

8. Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea), 211 puntos.

9. Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG), 172 puntos.

10. Nuno Mendes (Portugal, PSG), 171 puntos.

11. Pedri (España, Barcelona), 124 puntos.

12. Khvitcha Kvaratskhelia (Georgia, PSG), 123 puntos.

13. Harry Kane (Inglaterra, Bayern Múnich), 112 puntos.

14. Désiré Doué (Francia, PSG), 74 puntos.

15. Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting Portugal), 56 puntos.

16. Vinicius Jr. (Brasil, Real Madrid), 51 puntos.

17. Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona), 49 puntos.

18. Scott McTominay (Escocia, Napoli), 45 puntos.

19. Joao Neves (Portugal, PSG), 40 puntos.

20. Lautaro Martínez (Argentina, Inter de Milán), 37 puntos.

21. Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund), 25 puntos.

22. Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool), 21 puntos.

23. Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid), 21 puntos.

24. Fabián Ruiz (España, PSG), 20 puntos.

25. Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter de Milán), 20 puntos.

26. Erling Haaland (Noruega, Manchester City), 18 puntos.

27. Declan Rice (Inglaterra, Arsenal), 13 puntos.

28. Virgil Van Dijk (Países Bajos, Liverpool), 7 puntos.

29. Florian Wirtz (Alemania, Bayer Leverkusen), 5 puntos.

30. Michael Olise (Francia, Bayern Múnich), 4 puntos.

