La Liga del Dragón de efootball llega a su gran final en Bolivia de la mano de Red Uno

La Liga del Dragón, creada por Rainbow Gaming Corp, celebrará su gran final de fútbol transmitida por Red Uno, consolidando su posición como uno de los proyectos deportivos y de entretenimiento más innovadores de la región.

Con el respaldo de Pil, Yape, Pedidos Ya y Cine Center como sponsors principales, la Liga se ha convertido en un espacio de referencia para las marcas que buscan llegar a las nuevas generaciones, ofreciendo un ecosistema único que combina deporte, tecnología y entretenimiento.

“La Liga del Dragón nació con la idea de construir un espacio donde el efootball y la cultura juvenil se encuentren. Ver hoy la final en televisión abierta demuestra que estamos llevando este sueño a otro nivel”, señaló Nacho Franchini, fundador de Rainbow Gaming Corp y creador de la Liga.

El desarrollo del proyecto en Bolivia contó con el aporte estratégico de José Luis Cabruja como socio local, quien remarcó: “La Liga del Dragón demuestra que Bolivia tiene el talento y la audiencia para estar en el mapa regional del entretenimiento. Es más que un torneo: es una plataforma de innovación y crecimiento”.

Esta final de La Liga del Dragón marca el cierre de una temporada que incluyó transmisiones en plataformas digitales, presencia en cines y ahora televisión abierta, atrayendo a miles de espectadores y jugadores.

La Liga del Dragón confirma su misión: ser el vehículo que une deporte, marcas y juventud en un mismo escenario.

La Liga del Dragón de Fútbol llega a su gran final en Bolivia

La Liga del Dragón, creada por Rainbow Gaming Corp, celebra su gran final de efootball transmitida por Red Uno. El torneo, que a lo largo de la temporada combinó entretenimiento digital y presencial, se posiciona como un referente del nuevo ecosistema deportivo y juvenil en la región.

Un vehículo para las marcas

Con sponsors de peso como Pil, Yape, Pedidos Ya y Cine Center, la Liga del Dragón se consolidó como un vehículo estratégico hacia la audiencia joven, ofreciendo a las marcas un espacio auténtico para conectar con nuevas generaciones. Estas alianzas no solo sostienen el proyecto, sino que lo potencian como una plataforma de alcance masivo.

La visión de su creador

Su creador, Nacho Franchini, destacó el espíritu de la Liga: “La Liga del Dragón nació con la idea de construir un ecosistema donde el fútbol, los videojuegos y la cultura juvenil puedan encontrarse. Hoy ver la final en televisión abierta es la muestra de que estamos llevando este sueño a otro nivel”.

El valor del socio local

En Bolivia, la iniciativa se consolidó gracias al aporte de José Luis Cabruja como socio local, pieza clave en la ejecución. Cabruja subrayó la importancia del proyecto: “La Liga del Dragón demuestra que Bolivia tiene el talento y el público para ser protagonista en el mapa regional del entretenimiento. Esto es mucho más que un torneo: es una puerta a nuevas oportunidades de innovación”.

Más que un torneo, un ecosistema

La final de efootball de la Liga del Dragón es el cierre de una temporada marcada por transmisiones en plataformas digitales, presencia en cines y ahora televisión abierta. El torneo ha logrado atraer a miles de espectadores y jugadores, dejando en claro que los esports y los deportes híbridos son hoy uno de los canales más efectivos para llegar a la juventud.

La Liga del Dragón confirma que el futuro del entretenimiento pasa por la integración de mundos: el fútbol, la tecnología y las marcas, todos en un mismo escenario.

Mira la programación en Red Uno Play