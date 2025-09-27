Dembélé arrasó: la abultada diferencia con Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025

Cuatro días después de que Ousmane Dembélé alzara el Balón de Oro 2025, France Football reveló los resultados oficiales de las votaciones y confirmó lo que ya se intuía: el delantero del París Saint-Germain ganó con una ventaja impresionante, dejando en segundo lugar al joven prodigio español Lamine Yamal.

Dembélé acumuló un total de 1.380 puntos, mientras que Yamal, figura del FC Barcelona, sumó 1.059 unidades, lo que representa una diferencia de 321 puntos.

Se trata de la tercera victoria más amplia de la última década, solo superada por las de Cristiano Ronaldo en 2016 (427 puntos sobre Lionel Messi) y Karim Benzema en 2022 (386 sobre Sadio Mané).

El francés fue elegido como el mejor del año por 73 de los 100 jurados —uno por cada país del Top 100 del ranking FIFA—, lo que refleja el consenso casi unánime en torno a su espectacular temporada, coronada con el título de Champions League junto al PSG.

El tercer lugar fue para otro jugador del conjunto parisino: Vitinha, mediocampista portugués que sumó 703 puntos. Además, otros tres jugadores del club francés se ubicaron dentro del Top 10: Hakimi (6°), Donnarumma (9°), Nuno Mendes (10°).

En contraste, el Real Madrid, pese a contar con figuras como Mbappé (7°) y Vinícius (16°), quedó relegado en las primeras posiciones, mientras que el Barcelona colocó a Yamal (2°), Raphinha (5°), Pedri (11°) y Lewandowski (17°), reflejando la presencia pero no el dominio.

Mira la programación en Red Uno Play