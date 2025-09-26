Fiscalía de La Paz aclara que el caso Botrading no está en reserva

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, aclaró este viernes que el proceso de investigación referido al caso Botrading no se encuentra bajo reserva, por lo que los actos investigativos están disponibles para las partes procesales.

“Debo aclarar que en el caso Botrading no se tiene reserva; son cada uno de los actos investigativos que están a plena disposición exclusivamente de las partes procesales y es por esa razón que el suscrito fiscal departamental está dando declaración en cuanto a las actuaciones que está realizando el Ministerio Público”, explicó la autoridad en rueda de prensa.

Torrez remarcó que el Ministerio Público actúa con transparencia en el desarrollo de las investigaciones, garantizando el derecho a la información a los sujetos procesales y el cumplimiento estricto de las normas vigentes.

Con esta precisión, la Fiscalía de La Paz busca despejar dudas respecto a la conducción del caso.

Mire el video:

Mira la programación en Red Uno Play