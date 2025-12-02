Dirigente del transporte exige aprehensión de exautoridades por daño al sector hidrocarburífero

Marcelo Cruz, dirigente del Transporte Pesado Internacional, pidió este lunes que la justicia emita órdenes de aprehensión contra el expresidente Luis Arce y las exautoridades de su administración, a raíz de las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas al caso Botrading y al manejo del sector hidrocarburífero.

Cruz afirmó que los transportistas atraviesan una de sus peores crisis económicas y responsabilizó a exfuncionarios por supuestos actos de corrupción que —según sostiene— habrían afectado gravemente al sector.

“Deben hacerse responsables del saqueo que ha habido respecto a Botrading, la compra irregular y las contrataciones directas. Toda esa corrupción nos ha destrozado el trabajo”, declaró.

El dirigente señaló que muchos transportistas se encuentran en una situación límite. “No tenemos dinero para seguir. Estamos arañando para llegar a fin de año y esperando que el Gobierno tome medidas para reactivar la economía y darnos seguridad jurídica”, expresó.

También cuestionó el manejo de las reservas de hidrocarburos y denunció que en años anteriores habría existido “venta ilegal de gas”, señalando que, a su juicio, la justicia no actuó con independencia.

“Han hecho lo que han querido porque la justicia más bien ha socapado a estos delincuentes”, afirmó, responsabilizando a las anteriores autoridades del sector.

Finalmente, el dirigente sostuvo que la emisión de órdenes de aprehensión sería una señal de que el Estado está actuando de manera distinta frente a hechos de corrupción.

“Si realmente ha cambiado el Estado, deben emitirse de una vez las órdenes de aprehensión”, manifestó.

Mira la programación en Red Uno Play