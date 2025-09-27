¿Qué se sabe sobre el crimen de tres jóvenes asesinadas en Argentina?

La investigación por el brutal asesinato de Lara Morena Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (21) en Florencio Varela sumó avances cruciales y detalles escalofriantes, confirmando que el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas narco que fue transmitido en vivo. Con la detención de un quinto sospechoso en Bolivia y la designación de un equipo de cuatro fiscales, la Justicia busca desentrañar el entramado detrás del caso.

En las últimas horas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó la captura de un quinto involucrado, Lázaro Victor Sotacuro, de nacionalidad boliviana, en un operativo conjunto con la provincia de Jujuy. Sotacuro fue localizado en un hospedaje de la ciudad de Villazón, Bolivia, y se lo acusa de ser el conductor que dio apoyo a la camioneta que trasladó a las víctimas desde La Matanza hasta la casa en Varela.

Sotacuro, identificado como propietario de uno de los vehículos vinculados al hecho, será extraditado y alojado inicialmente en la sede de la Policía Federal en La Quiaca. El abogado de la familia Gutiérrez, Gonzalo Fuenzalida, adelantó que "puede haber más detenciones" este fin de semana, en el marco de nuevos allanamientos.

El horrendo crimen y la pista barco

El hallazgo de los cuerpos el pasado miércoles generó una conmoción nacional. La investigación policial y las autopsias revelaron un nivel de saña y ensañamiento brutal:

Lara Gutiérrez (15): Sufrió la amputación de cinco dedos de su mano izquierda, cortes en la oreja y el cuello, e intentos de calcinación en su cuerpo.

Brenda Del Castillo (20): Presentaba fractura de cráneo, aplastamiento macizo facial y un corte transversal postmortem en el abdomen.

Morena Verdi (21): Murió asfixiada con una bolsa en la cabeza, además de presentar luxación cervical y múltiples golpes en el rostro.

La principal hipótesis apunta a que las jóvenes fueron secuestradas, torturadas y asesinadas el sábado a la madrugada en una casa de Florencio Varela como parte de una venganza narco, supuestamente porque una de ellas se habría quedado con droga.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, reveló el detalle más perturbador: el triple crimen fue transmitido en vivo por Instagram a un grupo cerrado de la organización criminal. Las 45 personas que vieron el streaming habrían presenciado un "acto de disciplinamiento" con el mensaje: “Esto le pasa al que me roba droga”.

Cúpula narco y detenidos imputados

La Justicia sostiene que el crimen fue ordenado por un líder narco peruano de 23 años conocido como "Julito" o "Pequeño J", un jefe de organización con un perfil "extremadamente sanguinario" que actualmente tiene pedido de captura.

Los cuatro primeros detenidos –Miguel Ángel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18)– se negaron a declarar y fueron imputados formalmente por "homicidio calificado" por alevosía, ensañamiento y por mediar violencia de género, entre otros agravantes.

Justicia con custodia y cuatro fiscales

Debido a la complejidad del caso y a las amenazas que denunció la madre de Lara Gutiérrez (que incluyen disparos en su casa), la Justicia dispuso custodia policial para las tres familias de las víctimas.

Además, el caso será manejado por un equipo ampliado de cuatro fiscales: Adrián Arribas (quien asumió el caso), Diego Rulli y Claudio Fornaro de la Fiscalía de Homicidios de La Matanza, a quienes se sumó como colaboradora la fiscal Lorena Pecorelli.

Mientras la investigación avanza, los cuerpos de Lara, Morena y Brenda fueron velados y enterrados en San Justo, en medio del profundo dolor de sus familias. El sábado 27 de septiembre, se convocó a una marcha "Ni una menos" en Plaza de Mayo para exigir justicia y el fin de la violencia de género.

