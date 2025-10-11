Triple crimen de Argentina: Revelan pago millonario y móvil por narcotráfico

El caso del triple crimen de Florencio Varela, que conmocionó al país por el asesinato de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15), dio un giro impactante tras la declaración judicial de una de las imputadas.

Celeste González Guerrero (28), que vivía en la casa donde ocurrieron los hechos junto a su pareja, Miguel Villanueva Silva (también detenido), rompió el silencio ante el fiscal Carlos Arribas y reveló que el móvil del brutal suceso fue el robo de 30 kilos de cocaína y que se pagó un millón de dólares por los crímenes.

La detenida Celeste González Guerrero dio detalles escalofriantes del triple crimen. (Foto: Policía bonaerense)

Robo de cocaína y un contrato millonario

Según el testimonio de González, obtenido por el medio TN, el robo de la droga a una persona apodada "El Duro" (identificado como Víctor Lázaro Sotacuro, otro detenido) fue el detonante de la masacre.

La detenida aseguró que "alguien pagó un millón de dólares" para ejecutar a las tres víctimas. El pago, según le contó otro de los implicados, Matías Ozorio, fue para "Julio" (en referencia a Pequeño J, principal acusado), quien recibía órdenes de "El Duro".

Lara Gutiérrez, la menor de las víctimas del triple crimen. (Foto: captura TN)

González Guerrero señaló directamente a su pareja, Villanueva, como el autor material de los asesinatos. La imputada detalló que si bien Lara (la víctima de 15 años) "no tenía nada que ver", tanto Morena como Brenda habrían estado involucradas en la sustracción de la cocaína.

González aseguró que Pequeño J respondía a Lázaro Víctor Sotacuro, alias El Duro. (Foto: Ministerio Público de la Acusación de Jujuy)

Detalles macabros: asfixia, golpes y una videollamada

La detenida ofreció una narración escalofriante de la noche de los crímenes:

El engaño: Las tres víctimas llegaron a la casa en una camioneta blanca, aparentemente engañadas bajo la promesa de una fiesta. González afirmó que incluso el tío de "Julio" (El Duro) le dio $1.000 dólares. El inicio de la violencia: Al regresar a la vivienda, González encontró a su pareja, Villanueva, con un dedo sangrando. Este le confesó que, cuando una de las chicas intentó escapar, la atacó con un destornillador que le clavó en el cuello. Como seguía viva, usó un fierro para "aplastarle la cara". La tortura y las amenazas: Villanueva le habría dicho a la víctima más joven, Lara Gutiérrez (15), que "si le hacía el amor rico al sujeto que tenía un arma Glock, a lo mejor vivía". Sin embargo, el atacante le habría sentenciado que "se iba a morir igual, pero no iba a sufrir como las otras". Método de asesinato: Según la pareja de González, la víctima fue asfixiada y le puso la pierna en el estómago para matarla más rápido. El orden de los crímenes: La secuencia revelada por la detenida fue: Brenda, luego Morena y por último Lara. El registro de la brutalidad: González también reveló que los implicados realizaron una videollamada con otras personas apodadas "Papa" y "Lima" mientras ocurrían los asesinatos y torturas.

Finalmente, la imputada señaló a Matías Ozorio como el encargado de hacer el pozo donde fueron enterrados los cuerpos de las jóvenes. La investigación continúa profundizando en estos detalles para esclarecer el brutal homicidio.

Pequeño J, principal acusado del triple crimen.

