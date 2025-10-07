¿Quién es el Loco David, el nuevo sospechoso por el triple crimen en Argentina?

Tras la aparición de un nuevo sospechoso por el triple crimen en Florencio Varela, Argentina, la investigación ahora se enfoca en ‘Loco David’, también conocido como “Tarta”, según la Policía y los fiscales, esta persona habría sido contratada por “Pequeño J” como sicario, para llevar a cabo el asesinato de las tres jóvenes.

Según la investigación, el hombre es señalado como un “transa peruano” radicado en la villa 1-11-14 y con vínculos con bandas narco que operan en la zona sur del conurbano de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos obtenidos por la Policía, el “Tarta” es un hombre de 45 años nacido en Trujillo, Perú, y que fue implicado durante la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer lo trasladó esa noche desde Florencio Varela a Bajo Flores.

En la declaración de Sotacuro, había indicado que “Loco David”, venía acompañado de otras dos personas que estaban mojados y llenos de lodo. También indicó que, en el auto, el “Tarta” tuvo un comportamiento agresivo, lo que levantó sospechas en el remisero: “Me dice ‘qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante’”. También notó que estaban “borrachos porque tenían olor a alcohol”.

