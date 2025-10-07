¿Quién es el Loco David, el nuevo sospechoso por el triple crimen en Argentina?

También conocido como “Tarta”, habría sido contratado por “Pequeño J”, para asesinar a las tres jóvenes en Argentina.
07/10/2025 13:44
Tras la aparición de un nuevo sospechoso por el triple crimen en Florencio Varela, Argentina, la investigación ahora se enfoca en ‘Loco David’, también conocido como “Tarta”, según la Policía y los fiscales, esta persona habría sido contratada por “Pequeño J” como sicario, para llevar a cabo el asesinato de las tres jóvenes.
Según la investigación, el hombre es señalado como un “transa peruano” radicado en la villa 1-11-14 y con vínculos con bandas narco que operan en la zona sur del conurbano de Buenos Aires.
De acuerdo a los datos obtenidos por la Policía, el “Tarta” es un hombre de 45 años nacido en Trujillo, Perú, y que fue implicado durante la declaración de Víctor Sotacuro Lázaro, el chofer lo trasladó esa noche desde Florencio Varela a Bajo Flores.
En la declaración de Sotacuro, había indicado que “Loco David”, venía acompañado de otras dos personas que estaban mojados y llenos de lodo. También indicó que, en el auto, el “Tarta” tuvo un comportamiento agresivo, lo que levantó sospechas en el remisero: “Me dice ‘qué mirás sapo, manejá y mirá para adelante’”. También notó que estaban “borrachos porque tenían olor a alcohol”.
