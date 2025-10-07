¡Alerta! Reportan desborde del río en Tipuani, viviendas están bajo el agua

Mediante la publicación de videos y fotografías, vecinos de la localidad de Tipuani, una comunidad minera aurífera en el norte del departamento de La Paz, mostraron el desborde del río del mismo nombre, el cual provocó graves inundaciones.

Las imágenes muestran como las viviendas se encuentran bajo un nivel considerable de agua, por lo que solicitaron ayuda a las autoridades.

Según el relato de los vecinos, el desborde del río provocó daños estructurales en la muralla de contención, provocando el colapso de varias pozas mineras, por lo que el agua siguió su curso y llegó hasta la población colindante.

Pobladores se organizaron para poder evacuar a las familias que se encuentran en riesgo, y los llevaron hacia la parte más alta de la comunidad. Temen riesgo de deslizamientos y que el agua alcance a otros sectores.

Se espera pronunciamientos por parte de autoridades.

Video:

