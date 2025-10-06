Niño de 2 años lucha por su vida tras presunto maltrato de su cuidadora en La Paz

El hecho se denunció en la localidad de Tipuani, provincia Larecaja del departamento de La Paz, donde una mujer de 19 años fue acusada de tentativa de infanticidio, tras provocar graves lesiones a un menor de 2 años que estaba bajo su cuidado.

Según el informe policial, el padre del niño contrató a la joven para que lo cuidara mientras él trabajaba como minero, sin embargo, el menor fue trasladado de emergencia al Hospital del Niño en La Paz, donde permanece internado en terapia intensiva.

“El niño presentaba un cuadro de trauma craneoencefálico, desnutrición crónica y deshidratación severa. Esto podría ser consecuencia del descuido de la joven contratada, ya que el papá es minero”, informó el comandante de la Policía Rural, coronel Javier Salgueiro.

Los médicos del hospital señalaron que el pequeño presentaba lesiones antiguas, lo que hace presumir que habría sido víctima de maltrato constante.

La acusada aguarda su audiencia de medidas cautelares, mientras la Fiscalía investiga el caso para determinar la responsabilidad penal y el tiempo que el menor habría estado bajo maltrato.

El estado de salud del niño es delicado, y los médicos mantienen un pronóstico reservado en espera de su evolución.

