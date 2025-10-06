Conozca el nuevo requisito obligatorio para cobrar el Bono Juancito Pinto

El ministro de Educación, Omar Veliz, confirmó el inicio del pago del Bono Juancito Pinto a partir de este lunes 13 de octubre en todo el país, y se busca beneficiar a más de 2,3 millones de estudiantes.

“El pago del bono inicia el 13 en el mes de octubre a nivel nacional con un periodo que corresponde al resto del mes de octubre y hasta el 29 de noviembre de la presente gestión”, informó el ministro de Educación, Omar Veliz.

También se indicó que entre los requisitos para el cobro se exigirá el carnet de vacunación contra el sarampión, a parte de la cédula de identidad original y una copia simple del padre o madre de familia o el tutor, quien debe estar registrado en el sistema.

“Esta medida (del carnet de vacunación) responde a las recomendaciones del Consejo Nacional de Emergencia y del Comité Intersectorial, y tiene como objetivo proteger la salud de los estudiantes”, enfatizó Veliz.

Se explicó que la entrega de Bs 200, tiene el objetivo de disminuir la tasa de deserción escolar, incentivando la permanencia y culminación del año educativo de los estudiantes.

Por otra parte, Veliz, indicó que se habilitaron 56 entidades financieras para el pago del beneficio en ciudades capitales, áreas periurbanas y rurales, además se realizará de acuerdo a cronograma, el cual se publicará el 13 de octubre.

En las comunidades alejadas y de difícil acceso, donde no existe presencia de entidades financieras, se desplazarán brigadas del Banco Unión con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Con información de ABI

