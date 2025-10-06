TEMAS DE HOY:
Concierto actos bochornosos Avasallamiento

27ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

¡Frente a sus pasajeros! Sicarios asesinaron a balazos al chofer de un bus en Perú

Dos personas en motocicleta interceptaron al vehículo y le dispararon sin piedad en presencia de pasajeros y comerciantes.

Silvia Sanchez

06/10/2025 11:52

Imagen captura RR.SS.
Perú

Escuchar esta nota

El conductor de un bus fue abatido a tiros mientras realizaba servicio público en San Juan de Miraflores en Lima, Perú. El hecho violento se registró en presencia de pasajeros y comerciantes que se encontraban en el sector.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, en una zona con alta afluencia peatonal y vehicular, generando pánico entre los testigos que presenciaron el ataque a escasos metros de un hospital. Testigos y compañeros sospechan que el ataque estaría vinculado a las extorsiones que afectan a diversas rutas de Lima Sur.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, ciudadano de origen venezolano, quien trabajaba para la empresa de transporte conocida como ‘Los Triángulos’.

Según el reporte preliminar de la Policía Peruana, el conductor fue interceptado durante su jornada laboral, cuando el bus avanzaba por su ruta cotidiana y se detuvo momentáneamente junto al tráfico de la zona, una motocicleta se detuvo a corta distancia y uno de los ocupantes descendió para disparar directamente contra la víctima.

Durante el ataque de los sicarios, el bus trasladaba pasajeros y vendedores ambulantes que se encontraban cerca señalaron haber escuchado al menos cinco disparos.

Aunque el conductor fue trasladado a un hospital con la ayuda de la Policía, el hombre llegó a perder la vida producto de los múltiples impactos de bala en el pecho.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD