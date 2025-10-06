¡Frente a sus pasajeros! Sicarios asesinaron a balazos al chofer de un bus en Perú

El conductor de un bus fue abatido a tiros mientras realizaba servicio público en San Juan de Miraflores en Lima, Perú. El hecho violento se registró en presencia de pasajeros y comerciantes que se encontraban en el sector.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, en una zona con alta afluencia peatonal y vehicular, generando pánico entre los testigos que presenciaron el ataque a escasos metros de un hospital. Testigos y compañeros sospechan que el ataque estaría vinculado a las extorsiones que afectan a diversas rutas de Lima Sur.

La víctima fue identificada como Daniel José Cedeño Alfonso, ciudadano de origen venezolano, quien trabajaba para la empresa de transporte conocida como ‘Los Triángulos’.

Según el reporte preliminar de la Policía Peruana, el conductor fue interceptado durante su jornada laboral, cuando el bus avanzaba por su ruta cotidiana y se detuvo momentáneamente junto al tráfico de la zona, una motocicleta se detuvo a corta distancia y uno de los ocupantes descendió para disparar directamente contra la víctima.

Durante el ataque de los sicarios, el bus trasladaba pasajeros y vendedores ambulantes que se encontraban cerca señalaron haber escuchado al menos cinco disparos.

Aunque el conductor fue trasladado a un hospital con la ayuda de la Policía, el hombre llegó a perder la vida producto de los múltiples impactos de bala en el pecho.

