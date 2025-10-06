Cochabamba: Apuñalaron a un taxista por negarse a utilizar una ruta alterna para llegar a su destino

Tres jóvenes fueron acusados de agredir al conductor de un taxi, quien se habría negado a utilizar una ruta alterna para llegar a destino, el hecho se registró en la avenida petrolera, a la altura del km 7, de la ciudad de Cochabamba.

Según el reporte preliminar de la Policía de Valle Hermoso, uno de los pasajeros, de 22 años, apuñaló al conductor del taxi, este pidió ayuda y fue auxiliado por transportistas del lugar, quienes finalmente emprendieron una persecución en contra de los jóvenes acusados de la agresión.

Uno de ellos, la persona que utilizó el arma blanca y logró provocar varias heridas al conductor, fue aprehendido con ayuda de la Policía y trasladado a celdas de la Estación Policial Integral (EPI) del Sur.

Poco después, los transportistas retuvieron a dos jóvenes menores de edad, entre ellos una mujer, y los llevaron a instalaciones policiales, señalando que se trataba de los cómplices del hecho, mismos que fueron identificados por la víctima.

Según la denuncia realizada a la Policía, el conductor del taxi, se negó a utilizar una ruta alterna a la vía principal en su recorrido desde la avenida Aroma hasta el km 10 de la avenida Petrolera, por lo que fue agredido.

Funcionarios policiales investigan el hecho para determinar la verdad histórica de los hechos, los motivos reales de la agresión y si existen responsabilidades.

El caso fue puesto a conocimiento del Ministerio Público.

