“Vamos a enseñar al pueblo cuál es la cloaca que nos dejaron”: Estas son las frases más destacadas de Rodrigo Paz

El presidente Rodrigo Paz llegó hasta Puerto Pailas para la inauguración de un nuevo frigorífico en Santa Cruz. En la oportunidad, dio a conocer todas las acciones que están llevando a cabo como Gobierno para sacar a Bolivia adelante y anunció que en los próximos días se darán a conocer medidas impositivas importantes para liberar la economía en el país.
Estas fueron sus frases más destacadas:
“En los próximos cinco años lograremos que la formalidad sea más barata. Que ser formal no sea un castigo, sino más bien un beneficio”.
“Estaré en la fiesta de Cotoca el 8 de diciembre; la virgencita de Cotoca fue una de las que me amparó”.
“Usaron 20 años la diversidad para dividirnos; para secuestrar la voluntad de los bolivianos para crecer”.
“Había un partido que controlaba al Estado y nos metía miedo; no es fácil, pero ya iniciamos el proceso”.
“Hay que fortalecer las economías regionales y las instituciones departamentales; no será hoy día, pero en unos años Bolivia será federal”.
“La siguiente semana daremos algunos anuncios impositivos para liberar nuestra economía para producir y entender el capitalismo para todo, no de consumo, sino de producción”.
“El Ministerio de Justicia ha muerto y ahora vamos junto a la justicia a reformar esa justicia”.
“Tenemos que entrar en la digitalización de los procesos, eso ocurre en las empresas y también debe ocurrir en el Estado”.
“Con la Comisión de la Verdad en Hidrocarburos vamos a enseñar al pueblo cuál es la cloaca que nos dejaron”.
“Vamos a tomar una decisión con Senasag; no solo perjudica a un sector empresarial, pero también daña la imagen al país”.
“Se va a construir un nuevo formato, una nueva ley para Senasag, pero también le vamos a dar un perfil público-privado”.
“En un corto plazo tendremos un Senasag transparente”.
“Hay que realizar un censo a nuestro ganado”.
“Estamos llevando un programa de concesiones, es un sueño; sé que en cinco años es complicado, pero lo estamos iniciando con la carretera Santa Rosa La Mina”.
“Bolivia en el mundo, eliminar el Estado Tranca, el capitalismo para todos, el 50/50 y lucha frontal para la corrupción; son los pilares para sacar a Bolivia adelante”.
