Internacional

¡Falló el equipo! Un paracaidista muere y otro queda colgado tras caer en un bosque

El accidente ocurrió en una zona boscosa cerca de Ashland City Highway, EE. UU. El instructor murió y su alumno quedó atrapado en un árbol.

Silvia Sanchez

06/10/2025 18:15

Estados Unidos

El terrible hecho se registró en una zona boscosa cercana a Ashland City Highway, en Estados Unidos, donde dos paracaidistas sufrieron un grave accidente durante un salto tándem. El equipo presentó una falla en el dispositivo principal, provocando que ambos cayeran entre árboles; el instructor perdió la vida y su alumno resultó herido.

De acuerdo con reportes de medios locales, el instructor de 35 años se desprendió del arnés y cayó sin paracaídas, mientras que su alumno de 46 años logró activar el paracaídas de emergencia, aunque terminó colgado entre las ramas de un árbol.

Las autoridades informaron que ambos se separaron del equipo tándem poco después de salir del avión. El cuerpo del instructor fue ubicado en un claro del bosque con apoyo de un helicóptero policial, mientras que el estudiante fue rescatado tras un operativo de varias horas.

El procedimiento de rescate requirió el uso de una escalera de gran altura y un sistema de poleas para liberar al sobreviviente del arnés. El operativo fue descrito como “de alto riesgo y gran dificultad” debido a la ubicación del accidente.

