El hecho se registró en Guayaquil, Ecuador, donde un conductor embistió con su camioneta a dos presuntos asaltantes que se movilizaban en motocicleta.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los dos hombres, a bordo de la moto, intentan escapar tras presuntamente asaltar a un conductor detenido en una intersección.

Según las imágenes, el afectado decidió seguirlos y, sin medir consecuencias, aceleró su vehículo hasta impactar de frente contra los presuntos delincuentes.

El fuerte golpe lanzó a los motociclistas por el aire. Uno de ellos chocó contra un poste y la fachada de un inmueble, mientras que un vehículo estacionado en la zona también resultó dañado.

El conductor, en aparente intento de recuperar lo robado, optó por enfrentarlos directamente en lugar de acudir a las autoridades.

Testigos que se encontraban cerca relataron que los presuntos asaltantes quedaron tendidos en el piso, mientras varios curiosos se acercaban para grabar lo ocurrido.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial sobre posibles investigaciones o el estado de salud de los involucrados. El video del incidente fue difundido y se viralizó rápidamente en redes sociales.

