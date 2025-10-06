Un tronco atraviesa un auto 'todoterreno' y casi mata al conductor (VIDEO)

Un insólito y aterrador accidente fue registrado en la República rusa de Komi. Un tronco de gran tamaño, aparentemente caído de un camión que transportaba madera, se incrustó violentamente en un vehículo que circulaba a alta velocidad, pasando a centímetros del pecho y cuello del conductor.

El hecho ocurrió cuando el tronco, que se encontraba sobre la vía, atravesó el motorizado con tal fuerza, que perforó el piso y traspasó el asiento del conductor para salir por el techo, como si el metal fuera mantequilla.

Imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, muestran la magnitud del impacto y el estrecho margen entre la vida y la muerte. A pesar de la gravedad del accidente, el conductor salió con vida y solo sufrió cortes menores.

Autoridades locales investigan las causas del hecho y no descartan que el tronco haya caído momentos antes de un camión maderero, lo que habría provocado el dramático suceso.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play