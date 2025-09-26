“¡Quiero la cabeza del responsable!”, la madre de una de las víctimas del triple crimen

Con la voz entrecortada y la rabia a flor de piel, Sabrina, madre de Morena Verdi —una de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela (Argentina)— volvió a pedir públicamente que la causa se investigue “hasta el fondo” y reclamó a las autoridades una respuesta urgente y contundente.

“Mi nena no tenía la culpa, es injusto, inhumano lo que pasó”, dijo Sabrina en un pedido que alternó entre el dolor íntimo y la exigencia pública: “Yo lo único que quiero es justicia… Le pido que me ayuden a hacer justicia, por favor”. La madre se mostró desconcertada por lo ocurrido: “¿Qué fue lo que pasó, Sabrina? ¿Saben qué fue lo que pasó? No, no sé nada de lo que pasó. Eso se tienen que cargar la policía del primer momento”.

En declaraciones que atraviesan la bronca y la impotencia, Sabrina rechazó que sea tarea de la familia “andar investigando” y apuntó a la responsabilidad institucional: “Tenemos que hacer un accionar como corresponde, porque para eso pagamos los impuestos todos los ciudadanos, ellos son policías, no yo”. A la vez, rechazó la culpabilización pública que suele caer sobre las víctimas y sus familiares: “Una tortura impresionante, en serio, es algo inhumano. Dejen de decir esas cosas porque me duele. Tengo que entrar a cada publicación a pelear como si mi hija tuviera la culpa”.

Sabrina también planteó el límite de su propia responsabilidad como madre: “Mi deber como mamá era cuidar a mi hija, pero tiene 20 años. Entonces, yo puedo influir hasta cierto punto, pero no me puedo echar la culpa de todo. Uno hace lo mejor, no naces con un manual”. Esas palabras condensan la angustia de quienes, frente a la tragedia, deben además soportar la mirada pública y las especulaciones.

La madre lanzó un llamado directo y visceral: “Lo vamos a hacer todos los días, todos los días hasta que él me traiga la cabeza, pero del responsable. Yo quiero la cabeza del responsable, ¿entendés? Del jefe, del hijo y del Espíritu Santo. ¡De todos!”, con ese grito, Sabrina dejó en claro que su demanda no es simbólica, exige que se identifique y se lleve ante la justicia a los responsables, sin atajos ni encubrimientos.

El pedido de Sabrina se suma al dolor de una comunidad que exige respuestas claras y acciones concretas por parte de las fuerzas y de la Justicia. Mientras tanto, la familia y amigos de Morena, y de las otras jóvenes, organizan su reclamo, no sólo piden condenas ejemplares, sino medidas que eviten que otras familias deban pasar por lo mismo.

Mira el video:

