VIDEO: Ataque con drones ucranianos arrasa con cumpleaños infantil

Las redes sociales se estremecieron este lunes con la difusión de un impactante video que muestra el momento exacto en que un cumpleaños infantil se convirtió en tragedia en Crimea. La celebración, que tenía lugar en el sanatorio Foros, fue blanco de un ataque con drones ucranianos el pasado domingo, dejando un saldo de tres muertos y 16 heridos.

Las imágenes, publicadas por una de las asistentes a la fiesta, revelan escenas de caos y desesperación: globos, mesas con pastel y niños riendo segundos antes de que el terror irrumpiera con las explosiones.

De acuerdo con las autoridades locales, el ataque ocurrió de forma repentina, dejando a las familias sin tiempo para reaccionar. Entre las víctimas se encuentran civiles que participaban del festejo, lo que ha generado una fuerte condena y ha encendido nuevamente el debate sobre el uso de drones en zonas con presencia de población civil.

La comunidad internacional sigue con atención el caso, mientras se intensifica la guerra mediática y militar en la región, que ya acumula miles de víctimas desde el inicio del conflicto.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play