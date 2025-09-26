[Imágenes fuertes] ¡Estaban en bicicleta! Camión atropelló a madre e hijo camino a la escuela

Un momento de horror se vivió esta mañana en las calles de Feira de Santana (Brasil) cuando una mujer perdió la vida y su pequeño hijo resultó gravemente herido tras ser arrollados por un camión mientras se dirigían a la escuela.

Según las imágenes que circulan en redes sociales, la madre conducía una bicicleta llevando a su hijo cuando, al dar vuelta en una esquina, el vehículo pesado los embistió de manera brutal. El camión pasó por encima de ambas víctimas antes de que el conductor lograra detenerse.

Vecinos que presenciaron el accidente salieron inmediatamente para brindar ayuda a los heridos. A pesar de los esfuerzos, la mujer no sobrevivió, mientras que el menor fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde permanece recibiendo atención.

Las autoridades locales se encuentran investigando las circunstancias del accidente y evaluando la responsabilidad del conductor. La comunidad se encuentra consternada por este trágico suceso que enluta a la ciudad.

Imágenes sensibles:

