Se conocieron los resultados preliminares de las autopsias a los cuerpos de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (21) y Lara Morena Gutiérrez (15), halladas sin vida en una vivienda de Florencio Varela (Argentina). Los informes forenses detallan un crimen de extrema brutalidad, que ocurrió la madrugada del sábado pasado, aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañana, según precisaron los peritos.

De acuerdo con los informes, cada joven fue asesinada de manera individual, fueron asesinadas de forma secuencial, una era victimada mientras las otras miraban, con un nivel de violencia que ha generado terror. Brenda del Castillo presentaba un golpe contundente en el cráneo con hundimiento y fracturas, que habría provocado su muerte de manera inmediata. Morena Verdi fue hallada con varios golpes en la cara y un profundo corte en el abdomen, aparentemente realizado después de su fallecimiento. Lara Morena Gutiérrez sufrió golpes, puñaladas e intentos de calcinar su cuerpo, además de que le amputaron algunos dedos de la mano izquierda, siendo víctima del ataque más violento.

El hallazgo se produjo tras un largo trabajo policial que siguió el recorrido de la camioneta blanca en la que las jóvenes fueron vistas por última vez el viernes por la noche, en el oeste del conurbano bonaerense. La investigación condujo a un allanamiento en una vivienda de la esquina de Chañar y Río Jachal, donde se encontraron manchas de sangre y fueron detenidas dos personas, un hombre y una mujer, presuntamente implicadas en limpiar la escena del triple crimen.

La segunda vivienda allanada en los barrios Santa Rosa y Mayol fue el lugar donde finalmente se encontraron los cuerpos enterrados de las jóvenes. Las pruebas forenses confirmaron que los asesinatos ocurrieron entre 90 y 96 horas antes del hallazgo, es decir, la madrugada del 20 de septiembre, horas después de que las víctimas fueran vistas por última vez en la rotonda de La Tablada, partido de La Matanza.

Fuentes policiales indicaron que el crimen estaría vinculado a un ajuste de cuentas con narcotraficantes peruanos, luego de que una de las jóvenes fuera acusada de quedarse con un alijo de cocaína. Lara, la menor de las víctimas, fue la más castigada: sus asesinos le amputaron dedos y una oreja antes de degollarla. Brenda fue torturada, golpeada y finalmente asesinada con un golpe que le provocó un aplastamiento facial, mientras que Morena fue golpeada y estrangulada tras sufrir una golpiza.

La investigación policial también reconstruyó los últimos movimientos de las jóvenes, la noche del viernes, alrededor de las 21:30, subieron a una camioneta blanca en Crovara y El Tiburón. La señal del celular de Lara se activó nuevamente a las 23:14 en una antena del barrio Santa Rosa, lo que permitió detener a los sospechosos y localizar el vehículo, que circulaba con una patente duplicada.

El caso, que ha estremecido a la sociedad argentina, continúa bajo investigación, mientras familiares y ciudadanos exigen justicia para Brenda, Morena y Lara, víctimas de un crimen que ha sido catalogado como uno de los más violentos y brutales de los últimos años en el conurbano bonaerense.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play