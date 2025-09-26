Investigan el origen de un extraño objeto que “cayó del cielo” en Chaco argentino

La aparición de un objeto metálico caído del cielo continúa generando sorpresa en la provincia de Chaco en Argentina. El hallazgo movilizó a personal policial y de bomberos, que montaron un operativo especial en el campo privado.

El objeto de grandes dimensiones tiene forma cilindrada de aproximadamente 1,70 metros de largo y 1,20 de diámetro, fabricado en fibra de carbono, con un orificio de 40 centímetros en uno de sus extremos y un sistema de válvulas en el otro. La estructura además tenía una inscripción con una serie de números.

Fotos: Gentileza

Personal especializado de la Sección Explosivos revisó el objeto y confirmó que no contenía ningún material combustible ni presentaba riesgos visibles.

Las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor del artefacto, mientras continúan las tareas para establecer la procedencia del objeto, que, por sus características, sería un artefacto vinculado a la industria espacial.

