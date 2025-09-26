¡Terror en un gimnasio! Pelea con barras de hierro deja escenas de violencia extrema (Video)

En un sorprendente y violento episodio ocurrido en un gimnasio de India, una pequeña discusión entre usuarios escaló rápidamente hasta convertirse en un brutal enfrentamiento. Según testigos, los involucrados comenzaron a agredirse con barras de hierro, desatando el pánico entre quienes se encontraban presentes.

Algunos asistentes intentaron intervenir para frenar la pelea y evitar una tragedia, pero la violencia se intensificó. Los agresores, armados con las pesadas barras, se trasladaron a la parte delantera del gimnasio, continuando con los ataques mientras los demás buscaban refugio o pedían ayuda.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre detenidos ni heridos de gravedad, aunque los testigos aseguran que el choque dejó marcas visibles de la brutalidad. La policía abrió una investigación para determinar las causas exactas del enfrentamiento y la posible imputación a los responsables.

Este episodio ha generado alarma entre la comunidad, que exige mayor seguridad y control en espacios públicos y deportivos, donde la violencia inesperada pone en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play