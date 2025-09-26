La sociedad argentina se encuentra consternada tras el asesinato de tres jóvenes, Lara Morena Gutiérrez (20), Brenda del Valle (20) y Morena Verdi (15), presuntamente a manos de un grupo vinculado al narcotráfico, según informó Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

Las investigaciones preliminares indican que el móvil del triple feminicidio podría estar relacionado con el supuesto robo de dinero y sustancias ilícitas por parte de las víctimas. La hermana de Lara, Agustina Morena, publicó en redes sociales un video mostrando fajos de dólares, acompañado de un mensaje: “Yo sé que vas a volver mi reinita”, que se ha convertido en un detalle clave para las autoridades.

El caso ha escalado en gravedad. La tarde del 24 de septiembre, la vivienda de la familia de Lara y Agustina fue atacada con disparos en el barrio de La Tablada. Un familiar declaró al C5 local que un joven con tobillera electrónica intentó ingresar a la propiedad. En sus redes sociales, Agustina denunció el ataque y expresó su dolor: “Estoy haciendo el duelo de mi hermana y venís a acusar a mí que yo entregué a mi hermana… me venís a tirar tiros a la casa, a mi casa… yo también la perdí a mi hermana”.

Triple Crimen: Hermana de una de las víctimas presumía el dinero roba en redes sociales. Foto: @gutierrez_agoss

Los informes policiales han revelado el nivel extremo de violencia que sufrieron las víctimas. Lara Morena Gutiérrez fue sometida a torturas que incluyeron la amputación de cinco dedos, la mutilación de una oreja y quemaduras con cigarrillos. Brenda del Castillo presentaba fractura de cráneo y heridas con arma blanca en cuello y abdomen, mientras que Morena Verdi sufrió múltiples golpes en el rostro y una herida cervical profunda. La necropsia confirmó que los asesinatos ocurrieron el 19 de septiembre, día en que las jóvenes fueron vistas por última vez por sus familiares.

El caso ha generado alarma por la crueldad de los hechos. Según reportes de medios locales, uno de los detenidos declaró que los asesinatos fueron transmitidos en vivo a través de un grupo de TikTok; sin embargo, la plataforma negó que esto haya ocurrido en su servicio. Otras redes sociales aún no se han pronunciado al respecto.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer el crimen y dar con todos los responsables. Mientras tanto, el triple feminicidio ha dejado en shock a la comunidad porteña y ha reavivado el debate sobre la violencia de género y el narcotráfico en Argentina.

