TEMAS DE HOY:
Saracho Fest Estafa en monedas digitales Atropello

34ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Tragedia en Vietnam: motociclista muere al intentar cruzar la vía férrea (Video)

Las autoridades locales acudieron rápidamente al sitio del accidente para asegurar la zona y atender la emergencia.

Ligia Portillo

26/09/2025 11:20

Tragedia en Vietnam: motociclista muere al intentar cruzar la vía férrea (Video). Foto: Captura de pantalla
Vietnam

Escuchar esta nota

Vietnam se encuentra conmocionado tras un accidente fatal ocurrido esta mañana cuando una motociclista perdió la vida al intentar cruzar una vía férrea.

Según los reportes iniciales, el momento de su paso coincidió con la llegada de un tren, lo que provocó un desenlace trágico. Testigos presentes en el lugar relataron que la mujer no logró detenerse a tiempo y fue embestida por el tren, falleciendo instantáneamente.

Las autoridades locales acudieron rápidamente al sitio del accidente para asegurar la zona y atender la emergencia, mientras que los investigadores iniciaron las diligencias para determinar con exactitud las causas que llevaron a este trágico incidente.

El accidente ha generado preocupación entre los residentes, quienes hacen un llamado a extremar precauciones al cruzar vías férreas y a reforzar las medidas de seguridad en estas zonas, donde los accidentes son más comunes de lo que se imagina.

Mira el video:

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:45

Último nivel

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

14:45

Último nivel

15:15

La liga - real oviedo vs barcelona

17:15

Dueños de la tarde

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD