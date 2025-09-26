Tras dos décadas de incertidumbre, la identidad de una mujer hallada muerta en España finalmente fue revelada gracias a la cooperación internacional y al uso de tecnología avanzada.

El cuerpo había sido encontrado en circunstancias sospechosas, y las evidencias en el lugar de los hechos apuntaban a que había sido trasladado hasta allí en las 12 horas previas al macabro hallazgo. Los peritos determinaron que la víctima había fallecido menos de 24 horas antes. Sin embargo, durante años no fue posible saber quién era ni esclarecer qué había sucedido.

Ante la falta de pistas, en 2024 las autoridades españolas remitieron el expediente al programa Identify Me de Interpol, que se dedica a identificar mujeres halladas muertas en Europa en situaciones similares.

El avance clave llegó en 2025: la Policía de Turquía comparó las huellas dactilares de la víctima con su base de datos nacional y encontró coincidencias con la ciudadana rusa Liudmila Zavada. La confirmación definitiva llegó mediante un análisis de ADN con un familiar cercano.

El secretario general de Interpol, Valdecy de Urquiza, destacó la importancia del hallazgo: “20 años después, una mujer desconocida ha recuperado su nombre. Cada vez que se identifica a alguien, se renueva la esperanza de los familiares y amigos, y surgen nuevas pistas para los investigadores”.

Además, elogió la cooperación internacional entre España, Turquía y Rusia, que permitió cerrar un capítulo que llevaba dos décadas abierto. “Gracias a la conexión de las fuerzas policiales de todo el mundo, seguimos contribuyendo a que más familias hallen las respuestas que han estado esperando”, concluyó.

Con la identidad revelada, las autoridades esperan reabrir las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de Liudmila Zavada y dar con los responsables.

