VIDEO: Denuncian maltrato a osa negra en Zoológico de México

La activista Cristina Marmolejo, del colectivo Salvemos La Pastora, encendió las redes al difundir imágenes de una osezna negra americana en condiciones críticas dentro del Zoológico Estatal La Pastora, en Monterrey, exigiendo la intervención urgente de las autoridades.

El zoológico respondió que la osa, llamada Mina, llegó hace dos años tras ser rescatada en mal estado por la Profepa. Sin embargo, la activista acusó a la institución de justificar un presunto maltrato y pidió sanciones contra los responsables.

Mariana Rodríguez, esposa del gobernador Samuel García, aseguró que el animal ha recibido atención veterinaria constante, pero sufre enfermedades irreversibles como infecciones bacterianas, problemas renales, hepáticos y lesiones en sus patas. Explicó que Profepa evaluará si Mina debe continuar con tratamiento o ser sometida a eutanasia, decisión que se anunciará tras la visita de las autoridades el 25 de septiembre.

El caso ha generado fuerte indignación y reaviva el debate sobre el manejo de animales rescatados en el estado.

Imágenes sensibles:

