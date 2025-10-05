Un nuevo caso de maltrato animal ha causado indignación en la ciudad de El Alto, donde efectivos de la Policía Forestal y de Medio Ambiente (Pofoma), junto a activistas animalistas, rescataron a un cachorro que presuntamente iba a ser usado como ofrenda en un ritual a la Pachamama.

El operativo se realizó en inmediaciones de La Pacheta, en la carretera La Paz-Oruro, un punto conocido por concentrar prácticas rituales, según denuncias anteriores.

“Al enterarnos del caso acudimos al lugar y, con ayuda de los animalistas, pudimos rescatar al animal”, informó un representante de Pofoma.

El cachorro presentaba signos de haber sido preparado para una ceremonia. Fue trasladado a un albergue, donde recibe atención veterinaria y se encuentra en proceso de recuperación.

El caso ya fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, que ha abierto una investigación para identificar a los responsables. Desde la Policía se recordó que, si bien existen prácticas culturales, el uso de animales vivos en rituales constituye una violación a la Ley N.º 700, que prohíbe los actos de crueldad y maltrato.

“Entendemos las tradiciones, pero esto es un delito”, reiteró la autoridad policial.

La comunidad animalista ha exigido una investigación a fondo y sanciones ejemplares, para evitar que estos hechos se repitan.

