TEMAS DE HOY:
dan de alta a propietario Avasallamiento en Montero Biocidio en Beni

32ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

30ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Intento de biocidio en Quillacollo: un vecino evitó que un perro fuera ahorcado

Un vecino evitó que un perro fuera ahorcado por sus dueños en Quillacollo. El animal fue rescatado y el caso se investiga como intento de biocidio.

Ligia Portillo

04/10/2025 15:30

Intentaron colgar a un perro en Cochabamba: Vecino valiente evita un crimen atroz. Foto: Red Uno
Quillacollo, Cochabamba

Escuchar esta nota

Un acto de crueldad contra un perro estuvo a punto de terminar en tragedia en el municipio de Quillacollo (Cochabamba), pero fue evitado por la intervención de un vecino que se enfrentó a los agresores.

El hecho ocurrió en la zona de Falsuri, donde un can conocido como 'Choco' fue colgado de un árbol con una cuerda por sus propios dueños, según denunciaron testigos.

“Lo amarraron del cuello y lo colgaron directamente del árbol. La madre del joven me decía: ‘Déjalo, no es tu perro, que lo maten’”, relató un vecino que presenció el hecho.

El hombre logró liberar al animal, que presentaba heridas y sangrado en el hocico, y escapó del lugar. “Pensé que ya había muerto… pero lo soltaron y logró correr”, contó el testigo, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Personal de Zoonosis de Quillacollo llegó al lugar y confirmó que el hecho se investiga como un intento de biocidio, delito contemplado en la Ley 700 de Defensa de los Animales.

“Vamos a constituirnos en parte querellante para que estas personas reciban la sanción que corresponde. Este tipo de hechos no pueden quedar impunes”, declaró un representante del área.

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

Uno de feria

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD