Un acto de crueldad contra un perro estuvo a punto de terminar en tragedia en el municipio de Quillacollo (Cochabamba), pero fue evitado por la intervención de un vecino que se enfrentó a los agresores.

El hecho ocurrió en la zona de Falsuri, donde un can conocido como 'Choco' fue colgado de un árbol con una cuerda por sus propios dueños, según denunciaron testigos.

“Lo amarraron del cuello y lo colgaron directamente del árbol. La madre del joven me decía: ‘Déjalo, no es tu perro, que lo maten’”, relató un vecino que presenció el hecho.

El hombre logró liberar al animal, que presentaba heridas y sangrado en el hocico, y escapó del lugar. “Pensé que ya había muerto… pero lo soltaron y logró correr”, contó el testigo, quien prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Personal de Zoonosis de Quillacollo llegó al lugar y confirmó que el hecho se investiga como un intento de biocidio, delito contemplado en la Ley 700 de Defensa de los Animales.

“Vamos a constituirnos en parte querellante para que estas personas reciban la sanción que corresponde. Este tipo de hechos no pueden quedar impunes”, declaró un representante del área.

